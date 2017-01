Iron Maiden to rock Charlotte in 2017

Photo taken from Twitter

CHARLOTTE, N.C. -- Iron Maiden has unveiled the 25 stops they will be making for the North American leg of the "Book of Souls" tour and they will be rocking out in the Queen City.

The British heavy metal band will perform at PNC Music Pavilion on June 9. A Swedish heavy metal band, Ghost, is expected to make an appearance as the special guest on tour.

Tickets for the concert go on sale Jan. 27 at 10 a.m. through Live Nation and Ticketmaster.

BIG NEWS: @IronMaiden bringing back The Book Of Souls World Tour & coming to PNCMusicPavilion on Fri. 6/9! Info: https://t.co/HKJ6VA1Sq3 pic.twitter.com/gIaEM4cG25 — Live Nation Carolina (@LiveNationNCSC) January 19, 2017

The full list of dates:

JUN 03 BRISTOW, VA JIFFY LUBE LIVE

JUN 04 PHILADELPHIA, PA WELLS FARGO CENTER

JUN 07 NEWARK, NJ PRUDENTIAL CENTER

JUN 09 CHARLOTTE, NC PNC MUSIC PAVILION

JUN 11 TAMPA, FL AMALIE ARENA

JUN 13 NASHVILLE, TN BRIDGESTONE ARENA

JUN 15 CHICAGO, IL HOLLYWOOD CASINO AMPHITHEATER

JUN 16 MINNEAPOLIS, MN XCEL ENERGY CENTER

JUN 19 OKLAHOMA CITY, OK CHESAPEAKE ARENA

JUN 21 HOUSTON, TX TOYOTA CENTER

JUN 23 DALLAS, TX AMERICAN AIRLINES CENTER

JUN 24 SAN ANTONIO, TX AT&T CENTER

JUN 27 ALBUQUERQUE, NM ISLETA AMPHITHEATER

JUN 28 PHOENIX, AZ TALKING STICK RESORT ARENA

JUL 01 SAN BERNARDINO, CA SAN MANUEL AMPHITHEATER*

JUL 03 LAS VEGAS, NV T-MOBILE ARENA

JUL 05 OAKLAND, CA ORACLE ARENA

JUL 07 SALT LAKE CITY, UT USANA AMPHITHEATER

JUL 09 LINCOLN, NE PINNACLE BANK ARENA

JUL 11 KANSAS CITY, MO SPRINT CENTER

JUL 12 ST LOUIS, MO HOLLYWOOD CASINO AMPHITHEATER

JUL 15 TORONTO, CANADA BUDWEISER STAGE

JUL 16 QUEBEC CITY, CANADA VIDEOTRON CENTRE

JUL 19 MANSFIELD, MA XFINITY CENTER

JUL 21 BROOKLYN, NY BARCLAYS CENTER

Copyright 2016 WCNC