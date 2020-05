Margarita

2 oz tequila

.5 oz Cointreau ( orange liqueur)

.75 oz lime juice

.75 lemon juice

.75 simple syrup

.5 orange juice

Add all ingredients shake pour over ice in a salt rimmed glass. Garnish with lime.

Paloma

2 oz tequila

.75 oz. lime juice

.75 oz. simple syrup

4 oz grapefruit soda

Build over ice and salt rimmed glass

Smoky margarita

2 ounces Mezcal

1 oz lime

.75 agave syrup

Take all ingredients and shake and ice filled shaker tin and strain and serve up garnish with lime.